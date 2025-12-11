สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่ 14 ทรงร้องไทย-กัมพูชายุติการโจมตี กลับสู่โต๊ะเจรจา

สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่ 14 ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก กล่าวถึงเหตุปะทะที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา ว่า พระองค์รู้สึกเสียพระทัยอย่างยิ่งต่อเหตุความขัดแย้งตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งทำให้มีพลเรือนเสียชีวิตและบาดเจ็บ และทำให้มีพลเรือนต้องอพยพหนีออกจากบ้านเรือนหลายแสนคน พระองค์ทรงขอสวดมนต์ภาวนาให้เหล่าพลเรือนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะนี้ และทรงเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการโจมตีทันที และกลับคืนสู่การเจรจา
ทั้งนี้ เหตุความรุนแรงครั้งล่าสุดเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางชายแดนที่เป็นปัญหามายาวนานหลายสิบปี ซึ่งเหตุปะทะนี้ทำให้มีการยิงตอบโต้กันระหว่างทั้งสองประเทศมาโดยตลอด แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีความพยายามด้านอนุญาโตตุลาการและการทูตมาช่วยทำให้พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคงแล้วก็ตาม แต่ข้อตกลงหยุดยิงยังคงใช้ไม่ได้ผลอยู่บ่อยครั้ง ทำให้ประชาชนในพื้นที่ต้องอยู่ตามกลางเหตุปะทะซ้ำแล้วซ้ำเล่า
