หุ้นไทยเปิดภาคบ่าย ร่วง 14.54 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 15,439.95 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (11 ธ.ค.) ดัชนี Set Index เปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,255.33 จุด ลดลง 14.54 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 1.14 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 15,439.95 ล้านบาท