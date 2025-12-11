xs
xsm
sm
md
lg

สภาพอากาศกรุงเทพฯ 12.45 น. ยังมีฝนเล็กน้อยที่ยานนาวา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 11 ธันวาคม 2568 เวลา 12.45 น. พื้นที่ กทม. ฝนเล็กน้อยเขตยานนาวา เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ แนวโน้มคงที่