รมว.คค.สั่ง EEC เร่งศึกษาจัดหาพื้นที่สร้างสร้างสวนสนุกระดับโลก หวังดึงดิสนีย์แลนด์ลงทุน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คมนาคม มอบหมายให้สำนักงาน EEC เร่งศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาพื้นที่ใน 4 จังหวัด (ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา) เพื่อรองรับการสร้างสนามกีฬาขนาด 80,000 ที่นั่ง และ สวนสนุกระดับโลกขนาด 3,000 ไร่ พร้อมศึกษาการดึง ดิสนีย์แลนด์ เข้ามาลงทุน
สำหรับเมกะโปรเจกต์ดังกล่าว มีเป้าหมายหลักในการดึงดูดนักท่องเที่ยว และช่วยหนุนโครงการลงทุนสำคัญอย่างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน และสนามบินอู่ตะเภา โดยคาดว่า งบประมาณการลงทุนอาจสูงถึง 256,000 - 292,000 ล้านบาท
สำหรับเมกะโปรเจกต์ดังกล่าว มีเป้าหมายหลักในการดึงดูดนักท่องเที่ยว และช่วยหนุนโครงการลงทุนสำคัญอย่างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน และสนามบินอู่ตะเภา โดยคาดว่า งบประมาณการลงทุนอาจสูงถึง 256,000 - 292,000 ล้านบาท