เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วชวนบริจาคสิ่งของให้ทหารป้องกันชายแดนช่องบก-ช่องอานม้า

พระปลัดสมชาย ถามิโก เจ้าอาวาส วัดเกาะแก้ว(พลับพลาชัย)หมู่ 8 ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เชิญชวนคนไทยรักชาติผู้ใจบุญ และคณะศิษยานุศิษย์สายบุญ ร่วมกันบริจาค อาหาร ผ้าห่มกันหนาว อาหาร และสิ่งของพร้อมด้วย เครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ น้ำดื่ม น้ำมันพืช น้ำปลา ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ชุดยาสามัญ เพื่อนำไปมอบให้กับทหาร และกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจ ในการป้องกันชายแดนชายแดนไทย-กัมพูชา ช่องบก ช่องอานม้า อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้กับหน่วยทหารในพื้นที่แนวหน้า ในการปฏิบัติภารกิจพิทักษ์รักษาอธิปไตยอย่างเต็มขีดความสามารถ รวมไปถึงการช่วยเหลือชาวบ้าน ประชาชน พี่น้องชาวไทย ผู้ประสบภัย จากสถานการณ์สู้รบ และผู้อพยพที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี