บราซิลอนุมัติร่าง กม.ส่อลดโทษ "ฌาอีร์ โบลโซนารู" ในข้อหาวางแผนก่อรัฐประหาร

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากกรุงบราซิเลีย ประเทศบราซิล ว่า สภาผู้แทนราษฎรบราซิล อนุมัติร่างกฎหมายที่อาจลดโทษจำคุกของ อดีตประธานาธิบดีฌาอีร์ โบลโซนารู ในข้อหาวางแผนก่อรัฐประหาร หลังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่ง พยายามขัดขวางกระบวนการอภิปราย จนทำให้เกิดความวุ่นวายในสภา
โบลโซนารู อดีตผู้นำบราซิลฝ่ายขวาจัด วัย 70 ปี ถูกจำคุกเป็นเวลา 27 ปี นับตั้งแต่เดือน พ.ย. ที่ผ่านมา หลังเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานวางแผนขัดขวางไม่ให้ประธานาธิบดีลูอิซ อินาซิโอ ลูลา ดา ซิลวา ผู้นำบราซิลคนปัจจุบัน เข้ารับตำแหน่งหลังการเลือกตั้งปี 2565
โบลโซนารู อดีตผู้นำบราซิลฝ่ายขวาจัด วัย 70 ปี ถูกจำคุกเป็นเวลา 27 ปี นับตั้งแต่เดือน พ.ย. ที่ผ่านมา หลังเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานวางแผนขัดขวางไม่ให้ประธานาธิบดีลูอิซ อินาซิโอ ลูลา ดา ซิลวา ผู้นำบราซิลคนปัจจุบัน เข้ารับตำแหน่งหลังการเลือกตั้งปี 2565