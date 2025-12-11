"หมอวรงค์" แนะ "เท้ง" หุบปาก หากไม่คิดลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้อพยพชายแดนไทย-กัมพูชา

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อ “เท้งควรหยุดพูด” ระบุว่า ผมอยู่ที่ศูนย์อพยพ ใน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ แม้อยู่ที่ศูนย์ ก็ได้ยินเสียงระเบิดทั้งวัน แต่ถือว่าสถานที่ปลอดภัย พวกเรานอกจากมาตั้งโรงครัวช่วยเหลือประชาชนที่อพยพ ยังได้มีโอกาสนำผ้าห่ม ไปมอบให้กับพี่ ๆ ทหารที่วัดแห่งหนึ่ง เนื่องจากวัดไม่ไกลจากโรงพยาบาลพนมดงรักมาก หลวงพ่อท่านก็ใจดี พาพวกเราไปดูโรงพยาบาลพนมดงรัก เนื่องจากเราได้ข่าวว่าระเบิดลงมาที่โรงพยาบาล ระหว่างที่เดินทาง พบว่าถนนเงียบมาก เพราะประชาชนส่วนใหญ่อพยพ
ตลอดเส้นทางได้ยินเสียงระเบิดมาบึ้มๆ ตลอด แต่มีบางลูก รู้สึกว่าเสียงดังมากจนทุกคนในรถตกใจ เมื่อไปถึงโรงพยาบาลพนมดงรัก ก็ทราบจากพี่ทหารที่มาดูแลว่า จรวดของเขมรมาลงนอกรั้ว โรงพยาบาลไม่มีอะไรเสียหาย ไม่มีใครได้รับอันตราย เราก็รู้สึกอุ่นใจ
ความรู้สึกของประชาชน ต่อการสู้รบครั้งนี้ ทุกคนทั้งชายหญิงต้องการรบแล้วรบให้จบ หมายถึงเมื่อรบแล้ว ไม่ควรจะมีการรบอีก เพราะการอพยพ หลายบ้านมีผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง มีสัตว์เลี้ยงต้องดูแล สร้างความลำบาก แต่ประชาชนก็พร้อมให้ความร่วมมือ เพียงขอให้จบคือ ไม่ต้องมีปัญหาที่ต้องอพยพอีก
ทั้งนี้ อยากให้ นายเท้ง มาเยี่ยมประชาชนบ้าง เพราะเห็นคุณยังเน้นเจรจา โดยเฉพาะเจรจากับพวกกลิ้งกลอกอย่างเขมร ขนาดลงนามโดยมีโดนัลด์ ทรัมป์ เป็นพยาน เขมรยังไม่สนใจ เริ่มยิงไทยเราก่อน มีการวางทุ่นระเบิดในเขตไทยเรา คุณจะได้รู้ว่า แม้ประชาชนเอง เดือดร้อนเอง ยังเชียร์ทหารรบให้จบเลย คุณน่าจะมาเยี่ยมประชาชน ในสภาพที่มีการอพยพ ท่ามกลางเสียงระเบิดดังตลอด มาพูดคุยกับเขา ไม่ใช่นั่งแต่ในห้องแอร์ เผื่อคุณจะเปลี่ยนความคิดบ้าง ถ้าไม่มีเวลามาเยี่ยม คุณอาจช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติได้ดีที่สุดคือ "หยุดพูด"
