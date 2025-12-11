xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยเปิดตลาดภาคเช้า ร่วง 8.02 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 5,644.35 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (11 ธ.ค.) ดัชนี Set Index เปิดตลาดภาคเช้าที่ระดับ 1,261.85 จุด ลดลง 8.02 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.63 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 5,644.35 ล้านบาท