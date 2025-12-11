จับ "เจ๊ลัด" อดีตเมียกำนันลี ต้องสงสัยเป็นไส้ศึกส่งข้อมูลฝ่ายไทยให้กัมพูชา

หน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ ภายใต้กองกำลังบูรพา ปฏิบัติการเชิงรุกเข้าควบคุมตัว นางทองลัดกันหา หรือ เจ๊ลัด อดีตภรรยากำนันลี ภายในพื้นที่อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว หลังสืบทราบว่ามีพฤติการณ์ต้องสงสัย ลอบส่งข้อมูลความเคลื่อนไหวของฝ่ายไทยให้ทางการกัมพูชา ในช่วงสถานการณ์ชายแดนตึงเครียดต่อเนื่อง
เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจค้นและยึดโทรศัพท์มือถือ ซึ่งคาดว่าใช้เป็นอุปกรณ์สื่อสารหลักในการส่งข้อมูล โดยจะถูกส่งต่อให้หน่วยงานด้านความมั่นคงทำการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก รวมถึงหลักฐานการติดต่อที่อาจเชื่อมโยงกับขบวนการต่างชาติ โดยระบุว่า ในระหว่างการจับกุม เจ๊ลัดไม่ได้ขัดขืน ก่อนถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการสอบสวนของหน่วยงานความมั่นคงทันที
เบื้องต้นอยู่ระหว่างตรวจสอบแรงจูงใจ เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อความมั่นคงของไทย การดำเนินการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเข้มงวดในการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลทางทหาร ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดน คาดว่าจะมีการแถลงรายละเอียดอย่างเป็นทางการเพิ่มเติมในเร็ว ๆ นี้
