เวียดนามอนุมัติแก้ กม.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กำหนดขั้นสูงสุดที่ 35%

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม วันนี้ (11 ธ.ค.) ว่า สภาแห่งชาติของเวียดนามอนุมัติการแก้ไขกฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยกำหนดอัตราภาษีขั้นสูงสุดไว้ที่ 35 เปอร์เซ็นต์ พร้อมปรับลดโครงสร้างอัตราภาษีแบบ 7 ขั้น ในปัจจุบัน เหลือ 5 ขั้น ขยายช่วงรายได้ในแต่ละขั้นให้กว้างขึ้น และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2569
สำหรับอัตราภาษีขั้นสูงสุด 35% จะใช้กับรายได้ต้องเสียภาษีที่เกิน 100 ล้านดอง ( ราว 127,000 บาท ) จากเดิมที่เก็บภาษีขั้นสูงสุดกับรายได้ระดับมากกว่า 80 ล้านดอง ( ราว 96,600 บาท ) ขณะที่อัตราภาษีขั้นต่ำสุด 5% จะใช้กับรายได้ต้องเสียภาษีต่อเดือน ที่ไม่เกิน 10 ล้านดอง ( ราว 12,070 บาท )
