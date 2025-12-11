xs
ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ พุ่งขึ้น 300 บ. ทองรูปพรรณขายออก 64,350 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2568 เวลา 09:00 น. (ครั้งที่ 1) ราคาปรับขึ้น 300 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 63,550.00 บาท รับซื้อ 63,450.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 64,350.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 62,186.32 บาท