พลทหารกล้าเสียชีวิตเพิ่มอีก 2 นาย จากเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา

กองทัพภาคที่ 2 รายงานวันนี้ (11 ธ.ค.68) ว่า BM-21 ตกในเขตพื้นที่พลเรือน สร้างความเสียหายชัดเจนจากแรงระเบิด เหตุปะทะลุกลามถึงพื้นที่ สวน-ไร่-บ้านเรือน และโรงพยาบาลได้รับผลกระทบ แม้ได้มีการอพยพประชาชนไปเรียบร้อย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือสูญเสีย ความปลอดภัยประชาชนต้องมาก่อน
สำหรับความสูญเสียทหารกล้านั้น มีทหารกล้าเสียชีวิตเพิ่มอีก 2 นาย คือ พลทหารชาญชัย ผดุงโชค (สมาร์ท) อายุ 22 ปี กองกำลังรบกองทัพภาคที่ 1 สังกัดกรมทหารราบที่ 112 กองพันทหารราบที่ 3 (ร.112 พัน.3) ตำแหน่งพลยิงปืนกล พลีชีพกลางสมรภูมิบึงตะกวน-บ้านคลองแผง อ.ตาพระยา จากการถูกกระสุนปืน ค. ฝ่ายกัมพูชาตกใส่
พลทหารธนกร สิงหาชาติ ภูมิลำเนา ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม สังกัดกองกำลังรบกองทัพภาคที่ 2 กองร้อยทหารราบที่ 211 กองพันทหารราบที่ 21 ตำแหน่งพลยิงลูกระเบิด 40 มม. (M203) พลีชีพกลางสรภูมิปราสาทตาเมือนธม จากการถูกสะเก็ดกระสุน ปืน ค.ของฝ่ายกัมพูชา
