สภาพอากาศกรุงเทพฯ 9 โมงเช้า ฝนตกเล็กน้อยหนองจอก ลาดกระบัง มีนบุรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 11 ธันวาคม 2568 เวลา 09.00 น. พื้นที่กรุงเทพฯ มีฝนเล็กน้อย ในเขตหนองจอก ลาดกระบัง มีนบุรี เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่ ฝนรวมที่เขตลาดกระบัง คลองสามวา 2.0 มิลลิเมตร