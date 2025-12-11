ค่าฝุ่น PM2.5 ในกรุงเทพฯ เช้านี้ เกินเกณฑ์มาตรฐานหลายพื้นที่ "บางรัก" สูงสุด

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2568 เวลา 07:00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร อยู่ที่ 28.8 ไมโครกรัมต่ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) โดยค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม. พบว่า เกินเกณฑ์มาตรฐานหลายพื้นที่ โดย 5 เขตอันดับ ที่มีค่าฝุ่น PM2.5 สูงสุดในกรุงเทพมหานคร ดังนี้
1 เขตบางรัก 44.3 มคก./ลบ.ม.
2 เขตลาดกระบัง 40 มคก./ลบ.ม.
3 เขตสาทร 39.8 มคก./ลบ.ม.
4 เขตบางคอแหลม 35.2 มคก./ลบ.ม.
5 เขตปทุมวัน 34.4 มคก./ลบ.ม
