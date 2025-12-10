สรุปผลปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย - กัมพูชา

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 2 ขอสรุปผลปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย - กัมพูชา ที่สำคัญ ดังนี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ ในการพระราชทานเพลิงศพ นางสาวสมจิตร สุกรี ซึ่งเสียชีวิตจากโรคประจำตัว ขณะอพยพจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทย - กัมพูชา โดยมี นายอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธาน ทั้งนี้มี
จิตอาสาพระราชทาน ร่วมอำนวยความสะดวกในพิธี ณ วัดบ้านหนองเงินฮ้อย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 25 ร่วมอำนวยความสะดวกในพิธีส่งร่าง พลทหารวายุ ขวัญเสือ สังกัด กรมทหารราบที่ 31 กองพันทหารราบที่ 3 ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ กลับไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลยังภูมิลำเนาอย่างสมเกียรติ เพื่อเป็นการไว้อาลัย และยกย่องในความกล้าหาญ ความเสียสละ ซึ่งเป็นแบบอย่างของการทำหน้าที่เพื่อปกป้องประเทศชาติและประชาชน
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 2 ยืนยันจะเดินหน้าปฏิบัติภารกิจเคียงข้างประชาชนอย่างเต็มกำลัง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง