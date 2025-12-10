xs
แก๊สแอมโมเนียรั่วไหลที่บางศรีเมือง จนท.อยู่ระหว่างเข้าระงับเหตุ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




20:00 น. เกิดเหตุแก๊สแอมโมเนียรั่วไหล บริเวณพื้นที่บางศรีเมือง ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเข้าระงับเหตุ