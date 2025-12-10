xs
ไทยสูญเสียทหารกล้ารายที่ 6 จากเหตุปะทะชายเเดนไทย-กัมพูชา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ไทยสูญเสียเเนวหน้ารายที่ 6 จ.ส.อ. อนันดา อุดร สังกัดกรมทหารราบที่ 16 จากเหตุปะทะที่ชายเเดน ไทย-กัมพูชา

จ.ส.อ.อนันดา ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดเมื่อวันที่ 9 ธ.ค.68 ที่ผ่านมา โดยรักษาตัวที่โรงพยาบาลค่ายวีระวัฒน์โยธิน ก่อนเสียชีวิตลงภายในวันนี้