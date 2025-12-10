ทบ.จัดกำลังพลสายแพทย์ดูแลแนวหน้า เสริมระบบส่งกลับผู้บาดเจ็บทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ

ท่ามกลางสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2568 เป็นต้นมา กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 2 ได้เสริมกำลังด้านการแพทย์อย่างเร่งด่วน โดยระดมกำลังพลสายแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญจัดตั้ง “หน่วยสายแพทย์กองทัพภาคที่ 2” พร้อมบูรณาการทีม Sky Doctor จากโรงพยาบาลค่ายสุรนารี เพื่อสนับสนุนการลำเลียงผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่ปฏิบัติการให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และทันต่อการรักษาในช่วงเวลาวิกฤต
ควบคู่กันนี้ กองทัพบกได้จัดเตรียมกระบวนการส่งต่อผู้บาดเจ็บมายังทีมแพทย์ส่วนกลาง ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ภายใต้ระบบการแพทย์ร่วม (Integrated Evacuation & Treatment) เพื่อให้การรักษาดำเนินต่อเนื่องอย่างไร้รอยต่อ รวมถึงการผ่าตัดฉุกเฉิน ณ โรงพยาบาลแนวหลังทันที อันเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการดูแล ลดความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของกำลังพลอย่างเป็นรูปธรรม
กองทัพบกยืนยันเจตนารมณ์ในการทุ่มเทสรรพกำลังด้านการแพทย์ เพื่อดูแลผู้ปฏิบัติหน้าที่แนวหน้าอย่างเต็มขีดความสามารถ ด้วยมาตรฐานการรักษาที่ดีที่สุด เพื่อให้กำลังพลทุกนายสามารถฟื้นตัวและกลับมาปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติได้อย่างแข็งแรงและมั่นคงต่อไป