นายกฯ สั่งการ 3 มาตรการเร่งด่วน รับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา

จากการแถลงข่าวของศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ระบุว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดน ไทย-กัมพูชา 3 ข้อ ดังนี้
1. สั่งการให้ทุกหน่วยดูแลประชาชนที่อพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวให้ดีที่สุด
2. ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตรียมพร้อมงบประมาณเยียวยาผู้อพยพ ให้โอนเงินได้อย่างรวดเร็ว
3. ให้กระทรวงกลาโหม และกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหน่วยงานหลักในการสื่อสารข้อมูล ถูกต้อง ชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลและมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ "ศูนย์แถลงข่าวร่วมฯ" ที่รวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานมาสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชน ผ่านสื่อมวลชน โดยจะมีการแถลงข่าวประจำวัน วันละ 2 ครั้ง ในเวลา 10.00 น. และ 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ ททบ.5 และ NBT และสามารถติดตามข้อมูลอื่น ๆ บนช่องทางออนไลน์ได้ที่ เพจ TV5HD, กรมประชาสัมพันธ์ และ NBTConnext