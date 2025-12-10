‘Index Creative Village’ แถลงเสียใจต่อข้อบกพร่องจัดพิธีเปิดซีเกมส์ ครั้งที่ 33

ตามที่ได้มีการจัดพิธีเปิดมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ที่ผ่านมานั้น บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้รับผิดชอบงานแสดงพิธีเปิด ขอแสดงความเสียใจต่อความผิดพลาด และข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการแสดงครั้งนี้
ภายใต้ข้อจํากัดหลายประการในการดาเนินงาน และปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความท้าทาย ตลอดการดำเนินงานดังกล่าว ทางบริษัทร และทีมงานทุกฝ่ายได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มความสามารถด้วยความตั้งใจที่จะนําเสนอผลงานอย่างดีที่สุด
ทางบริษัทฯ ขอน้อมรับทุกคำวิจารณ์ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ อันมีคุณค่าจากทุกท่าน และขออภัยต่อทุกความไม่สมบูรณ์ที่เกิดขึ้น ในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณในความเข้าใจ ความไว้วางใจ และ กําลังใจจากทุกฝ่ายที่มีให้กับบริษัทฯ เสมอมา
ท้ายที่สุดนี้ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) ขอยืนยันถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ และความทุ่มเทในการดำเนินงานทุก ๆ ผลงานตลอดมา และจะพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต
บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จําทัด (มหาชน) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2568