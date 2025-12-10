xs
"คุณหญิงหน่อย"หนุนลุยให้จบ ทำให้กองทัพกัมพูชาหมดกำลังรุกรานไทยอย่างถาวร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ลุยให้จบ!

ทำให้กองทัพกัมพูชา “หมดกำลังรุกรานไทย” อย่างถาวร

ทำลายแหล่งสแกมเมอร์ ตัดท่อน้ำเลี้ยงรัฐบาลฮุนเซน พร้อมจัดการเครือข่ายฟอกเงินในไทยอย่างเด็ดขาด