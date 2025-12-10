ทบ.โต้กลาโหมกัมพูชาปล่อยข่าวบิดเบือนต่อเนื่อง ชี้ทั้งที่เป็นผู้ละเมิดทุกข้อตกลง

จากกรณีที่กระทรวงกลาโหมกัมพูชา ออกแถลงการณ์ในวันนี้ (10 ธ.ค.68) ระบุว่า “ฝ่ายไทยได้ยิงแก๊สพิษ(ควันพิษ) เข้ามาในพื้นที่ ต.โอเบยเจือน อ.โอโจรว จ.บันเตียเมียนเจย ซึ่งเป็นเขตที่อยู่อาศัยของพลเรือนกัมพูชา ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวเป็นการโจมตีอย่างรุนแรงโดยไม่เลือกเป้าหมายของฝ่ายทหารไทย ถือเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ” นั้น
พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยต่อกรณีดังกล่าวว่า ขอให้กัมพูชาหยุดปล่อยข่าวปลอม หรือข้อมูลบิดเบือนซ้ำๆ เพื่อหลอกลวงประชาชนของประเทศตนเอง รวมถึงนานาชาติ เพราะข้อเท็จจริงที่ปรากฏในพื้นที่ คือกำลังทหารกัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดปฏิบัติการต่อฝ่ายไทยตลอดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ตั้งแต่ 7 ธ.ค.68 โดยได้ระดมยิงด้วยปืนเล็กและอาวุธหนักต่อพื้นที่ประเทศไทย โดยไม่เลือกเป้าหมาย ทั้งในเขตชุมชนและสถานพยาบาล ดังเช่นช่วงเช้าวันนี้ ที่ตรวจพบว่ากัมพูชาได้ยิงจรวด BM-21 ลงพื้นที่ใกล้เคียงโรงพยาบาลพนมดงรัก จ.สุรินทร์ รวมทั้งพื้นที่เขตชุมชนอื่นๆ ซึ่งไม่คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน และหลักกติกาสากล
ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ที่ส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต รวมถึงกระทบต่อการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ชายแดน ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงของประเทศ ทำให้ไทยต้องดำเนินการตามสิทธิในการป้องกันตนเอง ตอบโต้ตามสถานการณ์ โดยยืนยันว่ามีเป้าหมายเฉพาะในพื้นที่ที่มีการปฏิบัติการทางทหาร ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเท่านั้น
กองทัพบกขอปฏิเสธต่อข้อกล่าวหาที่ระบุว่า ไทยได้มีการยิงแก๊สพิษหรือควันพิษใส่ฝ่ายกัมพูชา ตามที่ได้มีการกล่าวอ้าง โดยปราศจากหลักฐานข้อเท็จจริง
นอกจากนี้ จากกรณีที่กัมพูชาได้กล่าวว่ามีประชาชน หรือพื้นที่ของประเทศตน รวมถึงโบราณสถานที่สำคัญ อาทิ ปราสาทพระวิหาร และปราสาทตาควาย ได้รับความเสียหายนั้น จากหลักฐานการข่าวสามารถยืนยันว่ากัมพูชามีการใช้พื้นที่ชุมชนพลเรือน อาคารบ่อนกาสิโน และโบราณสถาน เป็นที่กำบังในการเปิดปฏิบัติการทางทหาร หรือใช้โล่มนุษย์ โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนประเทศตน
ล่าสุดฝ่ายไทยตรวจพบว่าทหารกัมพูชาได้ใช้พื้นที่ตัวปราสาทพระวิหารเป็นสถานที่ปฏิบัติการทางทหาร ติดตั้งเครื่องยิงลูกระเบิด และปืนใหญ่ รวมทั้งระบบแอนตี้โดรน ที่เตรียมการโจมตีต่อฝ่ายไทย ทำให้เป็นหลักฐานอย่างชัดเจนว่า กัมพูชาไม่ได้ให้ความสำคัญและเคารพในสถานที่ทางประวัติศาสตร์ดังกล่าว ซ้ำยังนำมาเป็นเครื่องมือหนึ่งในปฏิบัติการทางทหารด้วย
กองทัพบกขอประณามการกระทำของกัมพูชา ซึ่งละเมิดต่อข้อตกลงหยุดยิงทุกข้อ และหลักกฎหมายมนุษยธรรมสากลในทุกด้าน โดยขอให้ยุติการดำเนินการต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบในบริเวณกว้าง ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางทหาร และขัดต่อแนวทางในการดำเนินการสู่สันติภาพ อันจะทำให้ความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น