"อ๋อม- สกาวใจ"โพสต์อยากให้สงครามจบ เกิดการเจรจาโดยเร็ว

อ๋อม-สกาวใจ พูนสวัสดิ์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า “ถ้าสุดท้ายแล้ว สงครามนี้ต้องจบลงด้วย “การเจรจาด้านการทูต” ก็รวบรัดมา “เจรจา” กันเลยเถอะค่ะ สงครามไม่เคยสร้างความสงบสุข ที่ยั่งยืน…หลายท่านก็รู้ดี
ในมุมมอง “ส่วนตัว” นะคะ บางท่านอาจ “สะใจ” กับการมีสงคราม แต่ก็อยากให้มองผ่านเลนส์ของประชาชน พี่น้องแนวปะทะนั้นด้วยว่า พวกเค้าต้องการสงครามจริง ๆ ไหม พวกเรา (ที่อยู่ห่างไกลแนวปะทะ) โปรดมองในมุมนี้ด้วยนะคะ และไม่ได้กล่าวโทษใคร ในการตอบโต้ที่ผ่านมา คงด้วยเหตุจำเป็น แค่อยากให้จบ ให้เกิดการ “เจรจา” โดยเร็วค่ะ”
พร้อมแคปชั่นว่า ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนและพี่น้องทหารแนวชายแดนทุกท่าน ด้วยความเคารพ อ๋อม สกาวใจ พูนสวัสดิ์ #ทัวร์ลงแน่ แต่อยากให้มองอีกมุมจริงๆ