ผบ.กกล.บูรพา เซ็นคำสั่งห้ามออกนอกเคหะสถานในพื้นที่ชายแดน เวลา 19.00 - 05.00 น.

ประกาศกองกำลังบูรพา ที่ ๑๖๖ /๒๕๖๘
เรื่อง ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานภายในระหว่างระยะเวลาที่กำหนด
ด้วยพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช ๒๔๕๗ กำหนดให้อำนาจแก่ฝ่ายทหารในเขต
พื้นที่ประกาศกฎอัยการศึก เพื่อให้เกิดความมีเสถียรภาพ มีความมั่นคง มีความปลอดภัย เกิดความสงบสุขของ ประชาชนในพื้นที่ และรอดพ้นจากความหวาดระแวงภัยคุกคามจากภายนอกประเทศ เพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปไตย ของชาติ รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทย อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๑ (๖) แห่งพระราชบัญญัติ กฎอัยการศึกพุทธศักราช ๒๔๕๗ จึงกำหนดมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานภายในระหว่างระยะเวลา ๑๙๐๐ - ๐๕๐๐ ในพื้นที่ ๔ อำเภอ ตามแนวชายแดน ได้แก่ อำเภอตาพระยา อำเภอโคกสูง อำเภออรัญประเทศ และอำเภอคลองหาด
ข้อ ๒ ใช้มาตรการตามกฎหมาย ให้การปฏิบัติยังคงเป็นไปตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช ๒๔๕๗ อย่างเคร่งครัด อำนาจที่ให้นี้ ครอบคลุมถึงการควบคุมพื้นที่ การควบคุมบุคคล การตรวจค้น ที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบ หรือกระทบต่อความมั่นคง
ข้อ ๓ การมีผลบังคับใช้ประกาศนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป จนกว่าจะมี คำสั่งเปลี่ยนแปลง เป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป