สดร.เผยคืน 14 - รุ่งเช้า 15 ธ.ค.จะเกิดปรากฏการณ์ฝนดาวตกเจมินิดส์

เพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โพสต์ระบุว่า คืน 14 - รุ่งเช้า 15 ธันวาคม 2568 จะเกิดปรากฏการณ์ “ฝนดาวตกเจมินิดส์” หรือ “ฝนดาวตกกลุ่มดาวคนคู่” อัตราการตกเฉลี่ยสูงสุดประมาณ 120 - 150 ดวง/ชั่วโมง และมีศูนย์กลางการกระจายตัวของฝนดาวตกในกลุ่มดาวคนคู่ ในโอกาสนี้ แอดมีตำนานเรื่องเล่าของ “กลุ่มดาวคนคู่” มาเล่าให้ทุกคนฟังกันครับ…
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว… ในดินแดนสปาร์ตาอันรุ่งเรือง มีราชินีนามว่า ลีดา ผู้ให้กำเนิดบุตรชายฝาแฝด “คาสเตอร์ (Caster) และ พอลลักซ์ (Pollux) ”
คาสเตอร์ ถือกำเนิดจากท้าวทินดารูส (Tyndareus) กษัตริย์แห่งสปาร์ตา มนุษย์ผู้มีพละกำลังและใจกล้า ส่วนพอลลักซ์ นั้นเป็นโอรสของ ซุส (Zeus) เทพเจ้าแห่งสายฟ้า ทำให้เขาเป็นลูกครึ่งเทพมีพลังพิเศษเหนือคนทั่วไป
แม้ทั้งคู่จะมีสายเลือดต่างกัน มีความถนัดในวิชาคนละแบบ พอลลักซ์นั้นมีความสามารถในการต่อสู้ ส่วนคาสเตอร์เก่งกาจในการควบคุมม้าเป็นอย่างมาก แต่ทั้งสองก็เติบโตขึ้นด้วยความผูกพันที่แน่นแฟ้น ชนิดที่ไม่เคยแยกออกจากกันเลย
อยู่มาวันหนึ่ง ทั้งสองได้รับเชิญไปงานแต่งงานของลินซัส (Lynceus) และไอดัส (Idas) ซึ่งเป็นเพื่อนในสมัยที่ออกเรืออาร์โก้ไปชิงขนแกะทองคำ เพียงทั้งสองพบเจ้าสาวของเพื่อนเก่าทั้งสอง ก็เกิดตกหลุมรักขึ้นมา และวางแผนฉุดเจ้าสาวมาเป็นของตนเอง ทั้งคู่ได้ลงมือทำตามแผน โดยคาสเตอร์เป็นคนพาเจ้าสาวขึ้นม้าแล้วหนีไป ส่วนพอลลักซ์จะต่อสู้กับเจ้าบ่าวเพื่อไม่ให้ตามคาสเตอร์ได้ทัน อย่างไรก็ตาม คาสเตอร์ไม่สามารถพาเจ้าสาวหนีพ้นไปได้ จึงเกิดการต่อสู้ระหว่างทั้งสี่คนขึ้น คาสเตอร์ฆ่าลินซัสตาย แต่ต่อมาก็พลาดท่าให้กับไอดัสจนตาย เมื่อพอลลักซ์เห็นว่าคาสเตอร์ถูกฆ่าตายก็โกรธแค้นมากและฆ่าไอดัสจนตายไปด้วยอีกคน ในการต่อสู้ครั้งนี้ จึงเหลือเพียงพอลลักซ์ผู้เดียวที่รอดชีวิต
พอลลักซ์เสียใจเป็นอย่างมากจนอยากจะตายตามคาสเตอร์ไป แต่ก็ทำไม่ได้ เนื่องจากพอลลักซ์นั้นเป็นลูกครึ่งเทพ จึงทำให้มีชีวิตเป็นอมตะ พอลลักซ์จึงเดินทางไปหาเทพซุส บิดาของตน เพื่อขอให้ซุสทำให้ตัวเองตายตามไป หรือไม่ก็ทำให้คาสเตอร์ฟื้นคืนชีพและเป็นอมตะเหมือนกับตัวเอง
เทพซุสเห็นใจลูกมาก จึงบอกกับพอลลักซ์ว่า “ข้าจะทำให้คาสเตอร์ฟื้นคืนชีพและเป็นอมตะ แต่มีเงื่อนไขว่า ในระหว่างที่คนหนึ่งอยู่บนโลก อีกคนต้องอยู่ในยมโลก สลับกันคนละ 6 เดือน” แม้เงื่อนไขจะโหดร้าย ทว่าเพื่อให้ได้อยู่ร่วมโลกเดียวกันอีกครั้ง พอลลักซ์ก็ยอมรับโดยไม่ลังเล
เมื่อกาลเวลาผ่านไป ซุสเห็นว่าความรักของสองพี่น้องมั่นคงไม่เคยเสื่อมคลาย แม้ต้องผลัดกันลงสู่ความมืดมิดแห่งยมโลกและกลับขึ้นมาสู่แสงสว่างบนโลกก็ตาม จึงประทานพรให้ทั้งคู่ขึ้นไปเป็นกลุ่มดาวบนท้องฟ้า ที่ชื่อว่า กลุ่มดาวคนคู่ (Gemini) กลุ่มดาวประจำจักรราศีเมถุน ส่องสว่างอยู่เคียงข้างกันในยามค่ำคืนตลอดกาล
ในทางดาราศาสตร์ กลุ่มดาวคนคู่ (Gemini) เป็นหนึ่งในกลุ่มดาวจักรราศีที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ และยังเป็นกลุ่มดาวที่เป็นศูนย์กลางการกระจายตัวของฝนดาวตก นั่นก็คือ “ฝนดาวตกเจมินิดส์” อีกด้วย
สำหรับผู้สนใจชมฝนดาวตกเจมินิดส์ หรือ ฝนดาวตกกลุ่มดาวคนคู่ ในปีนี้ สามารถรอชมปรากฏการณ์ได้ ในคืน 14 - รุ่งเช้า 15 ธันวาคม 2568 กลุ่มดาวคนคู่จะขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออก เวลาประมาณ 20:00 น. เป็นต้นไป ฝนดาวตกจะปรากฏให้เห็นเป็นลำแสงวาบพาดผ่าน ทั่วท้องฟ้าเป็นบริเวณกว้าง ดูได้ด้วยตาเปล่าในที่มืดสนิท ซึ่งปีนี้ช่วงที่ไร้แสงจันทร์รบกวน ตั้งแต่เวลา 20:00 - 02:30 น. นั้น เหมาะแก่การสังเกตการณ์เป็นอย่างยิ่ง