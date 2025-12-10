โดรนจับภาพพะยูน 4 ตัว ว่ายหากินสบาย บ่งชี้ทะเลตรังอุดมสุด

ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 (ตรัง) เปิดเผยผลการสำรวจพะยูนด้วยเทคโนโลยีโดรนในพื้นที่จังหวัดตรัง พบพะยูนรวม 4 ตัว มีสุขภาพสมบูรณ์ แสดงพฤติกรรมการหากินตามธรรมชาติ สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่
นายจินดา ศรีสุพพัตพงษ์ หัวหน้าศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 (ตรัง) เปิดเผยว่า จากการสำรวจพะยูนด้วยโดรนในช่วงน้ำขึ้นเมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2568 ครอบคลุม 2 พื้นที่สำคัญ ได้แก่ เกาะมุกด์และเกาะลิบง พบพะยูนทั้งหมด 4 ตัว กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ บริเวณปากคลองบ้านพร้าว พบ 1 ตัว บริเวณสะพานช้าง พบ 2 ตัว บริเวณเกาะมุกด์ทิศใต้ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม พบ 1 ตัว
จากการประเมินสุขภาพพบว่า พะยูนทั้ง 4 ตัวมีสภาพสมบูรณ์ โดยมีคะแนนความสมบูรณ์ของร่างกาย (Body Condition Score: BCS) อยู่ที่ระดับ 3/5 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี พะยูนแสดงพฤติกรรมการหากินตามธรรมชาติ มีการว่ายน้ำและพลิกตัวอย่างปกติ พร้อมทั้งมีอัตราการหายใจที่เหมาะสม 2-3 ครั้งต่อ 5 นาที
นายจินดากล่าวว่า การพบพะยูนเข้ามาหากินในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเป็นสัญญาณที่ดีที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเล โดยเฉพาะแหล่งหญ้าทะเลซึ่งเป็นอาหารหลักของพะยูน เนื่องจากพะยูนเป็นสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ตามบัญชีแดงของ IUCN ที่ต้องการแหล่งอาหารมีความอุดมสมบูรณ์สูง
"การที่พะยูนเลือกเข้ามาใช้พื้นที่หากินในบริเวณนี้ แสดงให้เห็นว่าทรัพยากรทางทะเล โดยเฉพาะแหล่งหญ้าทะเลในพื้นที่เกาะลิบง และอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ยังคงมีความสมบูรณ์และเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของพะยูน" นายจินดากล่าว
การติดตามและสำรวจพะยูนในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของกรมอุทยานฯ แล้วยังสอดคล้องกับภารกิจของมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลของไทย เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน
ทั้งนี้ ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 (ตรัง) จะดำเนินการสำรวจและติดตามพะยูนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเก็บข้อมูลสถานภาพและพฤติกรรมของพะยูนในพื้นที่ รวมถึงการดูแลรักษาแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหาร นอกจากนี้ ยังมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ชุมชนและนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พะยูนและทรัพยากรทางทะเล