‘วรงค์’เหน็บ‘เท้ง’ไม่สบายหรือเปล่า หลังอ้างปัญหาสู้รบเกิดไทยยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า #เท้งไม่สบายหรือเปล่า
อยู่ๆ นายเท้งก็ออกมาพูดว่า การสู้รบครั้งนี้เกิดจากปัญหาที่ทางการไทยไปยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ที่ใกล้ชิดฮุนเซน และเป็นการเข้าทางฮุนเซน รวมทั้งวิจารณ์ที่นายกอนุทินบอกว่าไม่มีการเจรจา
ปัญหาเรื่องการเจรจา หยุดยิงกลางคัน เหมือนสมัยนายภูมิธรรม คนไทยไม่ยอมแน่ๆ ดังนั้นเราจะหยุดยิงต่อเมื่อ เราได้ยึดคืนดินแดนเป้าหมาย และถือโอกาสทำลายศักยภาพทางทหาร ไม่ให้เขมรมาสร้างปัญหาต่อไทยเรา หลังจากนั้นค่อยมาเจรจาได้
สิ่งสำคัญที่นายเท้งมาบอกว่า การรบครั้งนี้เข้าทางฮุนเซน เพราะปัญหาเกิดจากการที่ ไทยเราไปยึดผลประโยชน์ ของโครงข่ายแสกมเมอร์ที่ใกล้ชิดฮุนเซน ผมงงมากกับตรรกกะนี้
ผมต้องถามว่านายเท้ง คิดได้เพียงแค่นี้หรือ คุณไม่รู้จักการเชื่อมปัญหา ที่คาราคาซัง จากสงคราม 5 วันรอบที่แล้ว ที่แม่ทัพกุ้งยึดคืนมาได้ 11 จุด
หลังจากหยุดยิงแบบเร่งด่วนสมัยนายภูมิธรรม หรือแม้แต่มีการลงนาม สัญญาสันติภาพช่วงตุลาคมที่ผ่านมา โดยมีโดนัลด์ ทรัมป์ เป็นสักขีพยาน ชายแดนไทยก็มีปัญหา กระทบกระทั่งมาตลอด จนทหารไทยเสียขาที่ 7
รวมทั้งพื้นที่หลายแห่ง ที่ไทยเรามีปัญหากับเขมรตลอดเช่น ปราสาทตาควาย ปราสาทคนา บ้านหนองจาน บ้านหนองหญ้าแก้ว หรือพื้นที่จังหวัดตราด ที่เขมรสร้างคาสิโนรุกล้ำเขตแดนไทย ซึ่งปัญหาอ้างสิทธิ์ส่วนใหญ่เกิดจากแผนที่ 1:2 แสน ที่ฝ่ายไทยไม่ยอมรับและไม่เคยลงนามรับรอง แต่เขมรยึดถือมาตลอด
แต่จู่ๆ ที่นายเท้งมาอ้างว่า การรบครั้งนี้เข้าทางฮุนเซนเรื่องสแกมเมอร์ นายเท้งไม่รู้หรือว่า ฝ่ายเขมรเป็นฝ่ายยิงไทยก่อน แต่ที่ตลกมาก ที่คุณมาเสนอทางออก 3 ข้อ
ซึ่งประกอบไปด้วย การใช้กำลังทหารให้ตรงเป้าหมาย ซึ่งมันก็คือการรบนั่นเอง การใช้การทูตสื่อสารชาวโลก และทำลายแหล่งสแกมเมอร์ ซึ่งการช่วงแรกข้อเสนอของคุณ ผมคิดว่าสังคมรับได้ แต่มาครั้งล่าสุดที่คุณมามองว่า ปัญหาเกิดจากแสกมเมอร์ และกำลังเข้าทางฮุนเซน
ผมคิดว่าคุณสับสน คุยอะไรไม่รู้เรื่อง ความคิดย้อนแย้ง จับประเด็นไม่ค่อยได้ เสนอแบบมีปากแล้วยากพูด ถ้ามองอีกมุมคุณต้องการด้อยค่าทหารและรัฐบาลที่เปิดการสู้รบ แต่ทางออก 3 ข้อของคุณ มันก็ย้อนแย้ง จนต้องถามว่าคุณไม่สบายหรือเปล่า
ขอย้ำว่าในสภาพการสู้รบแบบนี้ ถ้าคุณอยากพูด คุณควรพูดให้กำลังใจพี่น้องทหาร เพราะเขาบาดเจ็บจริง เขาเสียชีวิตจริงไปหลายนาย อย่ามาด้อยค่า เพราะคุณยิ่งพูดยิ่งยืนยันว่า คุณไม่เหมาะที่จะมาเป็นนายกของประเทศไทย