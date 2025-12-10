รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ชวน ปชช.ร่วมบริจาคโลหิต หลังมี 4 ทหารบาดเจ็บ จำเป็นต้องใช้เลือด

เพจโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี โพสต์ระบุว่า ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เนื่องจากมีทหารบาดเจ็บ 4 นาย รักษาตัวที่รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จำเป็นต้องใช้เลือดในการรักษา
#รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เตรียมพร้อมก่อนมาเป็นผู้ให้
-นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่น้อยกว่า 6 ชม.
-สุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะบริจาคโลหิต งดบริจาคเมื่อรู้สึกไม่สบาย
-หากอยู่ระหว่างรับประทานยารักษาโรค ให้แจ้ง ผู้ตรวจคัดกรองสุขภาพทุกครั้ง
-ดื่มน้ำ 300-500 ซีซี ก่อนบริจาคโลหิต ช่วยลดภาวะอาการแทรกซ้อนระหว่างและหลังบริจาคโลหิต
- รับประทานอาหารประจำมื้อก่อนมาบริจาคโลหิต หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เช่น ข้าวขาหมู ข้าวมันไก่ แกงกะทิ ก่อนมาบริจาคโลหิต 6 ชม.
-งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนบริจาคโลหิต 24 ชม.
ติดต่อบริจาคได้ที่งานธนาคารเลือด ชั้น 2 อาคารหม่อมเจียงคำ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 19.00 น. วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 - 18.00 น. สอบถามเพิ่มเติมโทร 045-319200 ต่อ 1469 และ 1274