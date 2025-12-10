เตือนประชาชน อ.บ้านกรวด ให้อพยพออกนอกพื้นที่โดยด่วน

อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ขอแจ้งเตือน/แจ้งประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 10/12/68
1.ขอให้ประชนในพื้นที่อำเภอบ้านกรวดที่ยังไม่อพยพ ให้อพยพออกนอกพื้นที่โดยด่วน
2.งดการเดินทางเข้าพื้นที่อำเภอบ้านกรวด
3.งดใช้ถนน 224 บ้านกรวด - ละหานทราย และ บ้านกรวด - พนมดงรัก
4.ให้ประชาชนติดตามข่าวสารราชการตลอดเวลาหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ให้รายงานให้อำเภอทราบโดยด่วน
5.เพื่อให้การปฏิบัติทางการทหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพขอความร่วมมือประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านกรวด ฝ่ายความมั่นคง 10/12/68 เวลา 11.00 น.