ด่วน!! ทาวเวอร์เครนบนเขาพระวิหารของกัมพูชาพังทลายลงแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เพจ Army Military Force โพสต์ระบุว่า ด่วน!! ทาวเวอร์เครนบนปราสาทเขาพระวิหารของกัมพูชา พังทลายลงแล้ว จากการสู้รบอย่างดุเดือด หลังกองทัพกัมพูชาใช้พื้นที่ของตัวปราสาทดังกล่าว เป็นสถานที่ปฏิบัติการทางทหาร
