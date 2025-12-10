xs
ไทยนำผู้สื่อข่าวต่างประเทศลงพื้นที่ รพ.พนมดงรัก และศูนย์พักพิงชั่วคราว จ.สุรินทร์

พันเอก สมเด็จ พวงผกา หัวหน้าสำนักงานประสานงานชายแดนไทย กับประเทศเพื่อนบ้าน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พันเอก วินัย บุญวิจิตร หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 2 อำนวยความสะดวก นาย โจนาธาน เฮด (Jonathan Head) ผู้สื่อข่าวอาวุโสประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ BBC News (บีบีซี) ลงดูพื้นที่ศูนย์อพยพจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลพนมดงรัก และบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากกระสุน BM-21 โดยได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ภายในบังเกอร์หลบภัย และตรวจเยี่ยมชาวบ้านที่ประสบภัยในพื้นที่ ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดสุรินทร์