PEA สนับสนุนด้านระบบไฟฟ้าแก่ศูนย์พักพิงรองรับ ปชช.อพยพจากเหตุความไม่สงบชายแดนไทย - กัมพูชา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แสดงความห่วงใยต่อประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์บริเวณชายแดนในช่วงที่ผ่านมา โดยได้ลงพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงด้านระบบไฟฟ้า ให้ศูนย์พักพิงเพื่อรองรับประชาชนที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงได้มีไฟฟ้าใช้อย่างปลอดภัยและต่อเนื่อง
PEA สั่งการให้หน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่และทีมช่างประจำการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน รวมถึงตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ทั้งสถานีไฟฟ้า เสาไฟฟ้า และสายส่งหลัก เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่สงบ
นอกจากนี้ PEA ให้การสนับสนุนรถ Mobile Generator เพื่อติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ติดตั้งไฟส่องสว่าง และปลั๊กเพิ่มเติมให้แก่ศูนย์พักพิง รวมถึงได้เตรียมพร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลายขนาดได้แก่ 800 kW, 500 kW, 300 kW, 60 kW รวมจำนวนมากกว่า 9,500 kW เพื่อรองรับการเปิดศูนย์พักพิงในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด PEA ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าเราพร้อมดูแลไฟฟ้าอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้ประชาชนชายแดน ไทย - กัมพูชา ได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่และสามารถกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว