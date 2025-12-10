xs
ราคาทองคำครั้งที่ 6 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 64,250 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 12.44 น. ครั้งที่ 6 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 63,450.00  บาท รับซื้อบาทละ 63,350.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 64,250.00 บาท รับซื้อบาทละ 62,080.20 บาท