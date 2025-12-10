ช่วงเที่ยงคุณภาพอากาศในประเทศพบเกินค่ามาตรฐาน 11 จังหวัด

ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2568 ณ 12:00 น สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.นนทบุรี กรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรปราการ เชียงใหม่ สุโขทัย อุทัยธานี ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี และ หนองคาย
>ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 3 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 5.8 - 49.8 มคก./ลบ.ม.
>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 12.6 - 50.7 มคก./ลบ.ม.
>ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 3 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 24.0 - 49.9 มคก./ลบ.ม.
>ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 16.3 - 30.1 มคก./ลบ.ม.
>ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 10.4 - 27.9 มคก./ลบ.ม.
>กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐาน 10 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 23.2 - 62.9 มคก./ลบ.ม.