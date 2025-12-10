xs
กัมพูชาเตรียมถอนนักกีฬาทั้งหมดไม่แข่งขันซีเกมส์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



มีรายงานว่า กัมพูชาเตรียมถอนนักกีฬาทั้งหมดไม่แข่งขันซีเกมส์ และเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้ จากสถานการณ์ความรุนแรงบริเวณชายแดน โดยจะทำหนังสือแจ้งไทยในเวลา 11.00 น.