12:10 น. นาวิกโยธินระดมยิงปืนใหญ่ถล่มตึกบ่อนคาสิโนกัมพูชา

เพจ Army Military Force โพสต์ระบุว่า ด่วน! ขณะนี้ 12:10น. - นาวิกโยธินระดมยิงปืนใหญ่ถล่มตึกบ่อนคาสิโนในพื้นที่ทมอดา จ.โพธิสัตว์ ของกัมพูชาอยู่ตรงข้าม ต.ชำราก จ.ตราด หลังถูกใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติการทางทหารฝ่ายกัมพูชา