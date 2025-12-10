xs
ราคาทองคำครั้งที่ 5 ลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 64,200 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 10.28 น. ครั้งที่ 5 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 63,400.00  บาท รับซื้อบาทละ 63,300.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 64,200.00 บาท รับซื้อบาทละ 62,034.72 บาท