ปภ.เผยเหลือน้ำท่วมภาคใต้ 4 จังหวัดเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยา

วันนี้ (10 ธ.ค.) เวลา 10.30 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ 4 จังหวัดที่ยังได้รับผลกระทบ โดย ปภ. ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธ.ค. 68 เวลา 06.00 น.) ยังมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 4 จังหวัด ได่แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง และสงขลา รวม 12 อำเภอ 81 ตำบล 474 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 75,735 ครัวเรือน 214,136 คน ดังนี้
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสถานการณ์ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ เคียนซา พุนพิน และบ้านนาเดิม 12 ตำบล 49 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 906 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีสถานการณ์ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ ชะอวด ปากพนัง และเฉลิมพระเกียรติ 12 ตำบล 40 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,539 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จังหวัดตรัง มีสถานการณ์ในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ กันตัง และเมืองฯ 19 ตำบล 132 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,274 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จังหวัดสงขลา มีสถานการณ์ในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ ระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ และสิงหนคร 38 ตำบล 253 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 69,016 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
แม้ระดับน้ำในพื้นที่ภาคใต้ส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มลดลงแล้ว แต่ประชาชนในพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอย่างต่อเนื่องในช่วงวันที่ 11-16 ธันวาคม 2568 ตามประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยา ที่คาดการณ์ว่า ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักมากบริเวณ จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
อย่างไรก็ตาม กระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายจะยังคงเร่งให้ความช่วยเหลือ เยียวยา และฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน พร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยง เพื่อเข้าเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด รวมถึงแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้า เพื่อให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ และปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยประชาชนสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชัน "THAI DISASTER ALERT" และสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ "ปภ.รับแจ้งเหตุ1784" โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไป