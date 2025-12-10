xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองคำครั้งที่ 3 ลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 64,300 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 10.08 น. ครั้งที่ 3 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 63,500.00  บาท รับซื้อบาทละ 63,400.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 64,300.00 บาท รับซื้อบาทละ 62,125.68 บาท