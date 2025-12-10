บิ๊กคลีนนิ่งหาดใหญ่คืบหน้าแล้วกว่า 65% ขนขยะทิ้งรวม 71,336 ตัน ทำความสะอาดถนน 254.98 กม.

วันนี้ (10 ธ.ค.) เวลา 09.20 น. กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) รายงานผลการดำเนินงานประจำวันที่ 9 ธ.ค. 68 คืบหน้าแล้วกว่า 65% ขนขยะนำทิ้งรวม 9,762 ตัน และทำความสะอาดถนนรวม 32.105 กิโลเมตร รวมสะสม (ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 ธันวาคม 2568) ขนขยะนำทิ้ง จำนวน 71,336 ตัน และทำความสะอาดถนน จำนวน 254.989 กิโลเมตร ทุกหน่วยงานยังคงเร่งปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา รายงานผลการดำเนินงานประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2568 ซึ่งจากการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 โซน และมอบหมายหน่วยงานเข้าดำเนินการประจำแต่ละโซน โดยโซนที่ 1 รับผิดชอบโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โซนที่ 2 กองทัพบก (กองทัพภาคที่ 4) โซนที่ 3 กระทรวงมหาดไทย และโซนที่ 4 กระทรวงคมนาคม พบว่า ผลการดำเนินงานคืบหน้าไปได้ด้วยดี เมื่อวานนี้ (9 ธ.ค. 68) มีรายละเอียด ดังนี้
1) โซนที่ 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ดำเนินการขนขยะไปทิ้ง จำนวน 1,917 ตัน ทำความสะอาดถนน ความยาว 7.67 กิโลเมตร ผลการดำเนินงานสะสม 9 วัน (1-9 ธ.ค. 68) ขนขยะไปทิ้งรวม 12,591 ตัน และทำความสะอาดพื้นที่ความยาวรวมทั้งหมด 58.07 กิโลเมตร
2) โซนที่ 2 กองทัพบก (กองทัพภาคที่ 4) ได้ดำเนินการขนขยะไปทิ้ง จำนวน 3,000 ตัน ทำความสะอาดถนน ความยาว 7.15 กิโลเมตร ผลการดำเนินงานสะสม 9 วัน (1-9 ธ.ค. 68) ขนขยะไปทิ้งรวม 33,590 ตัน และทำความสะอาดพื้นที่ความยาวรวมทั้งหมด 91.36 กิโลเมตร
3) โซนที่ 3 กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการขนขยะไปทิ้ง จำนวน 1,683 ตัน ทำความสะอาดถนน ความยาว 1.98 กิโลเมตร ผลการดำเนินงานสะสม 9 วัน (1-9 ธ.ค. 68) ขนขยะไปทิ้งรวม 17,055 ตัน และทำความสะอาดพื้นที่ความยาวรวมทั้งหมด 64.75 กิโลเมตร
4) โซนที่ 4 กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการขนขยะไปทิ้ง จำนวน 3,162 ตัน ทำความสะอาดถนน ความยาว 15.305 กิโลเมตร ผลการดำเนินงานสะสม 9 วัน (1-9 ธ.ค. 68) ขนขยะไปทิ้งรวม 8,100 ตัน และทำความสะอาดพื้นที่ความยาวรวมทั้งหมด 40.805 กิโลเมตร
ผลการดำเนินงานสะสม (ตั้งแต่วันที่ 1-9 ธ.ค. 68) ได้มีการขนขยะนำไปทิ้ง จำนวนรวม 71,336 ตัน และทำความสะอาดถนนความยาวรวม 254.98 กิโลเมตร คิดเป็น 64.67% ของพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
ทุกหน่วยงานจะยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “7 วันประชาชนต้องได้กลับบ้าน 14 วัน หาดใหญ่ต้องสะอาด“ คืนพื้นที่ได้ชาวหาดใหญ่ได้ตามกำหนด โดยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) จะติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดและประสานการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าภารกิจการฟื้นฟูพื้นที่จะสามารถคืนพื้นที่ให้กับพี่น้องชาวหาดใหญ่ได้โดยเร็วที่สุด