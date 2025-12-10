รฟท.แจ้งงดเดินขบวนรถธรรมดาที่ 275/276 และ 279/280 ชั่วคราว ช่วงอรัญประเทศ - ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แจ้งงดเดินขบวนรถธรรมดาหมายเลข 275/276 และ 279/280 เฉพาะช่วงอรัญประเทศ – ด่านพรมแดนบ้านคลองลึกเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง หลังจังหวัดสระแก้วแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา ได้แก่ อำเภอตาพระยา อำเภอโคกสูง อำเภออรัญประเทศ และอำเภอคลองหาด อพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว หรือพื้นที่ปลอดภัย เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในบริเวณชายแดน
เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและการปฏิบัติงาน การรถไฟฯ จึงได้ปรับเปลี่ยนการเดินรถในเส้นทางดังกล่าว โดยให้บริการถึงสถานีอรัญประเทศเป็นสถานีปลายทางชั่วคราว ดังนี้
1. ขบวนรถธรรมดาที่ 275/276 เดิมวิ่งระหว่าง กรุงเทพ (หัวลำโพง) – ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก
ปรับเป็นกรุงเทพ (หัวลำโพง) – อรัญประเทศ
2. ขบวนรถธรรมดาที่ 279/280 เดิมวิ่งระหว่าง กรุงเทพ (หัวลำโพง) – ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก ปรับเป็น กรุงเทพ (หัวลำโพง) – อรัญประเทศ
การรถไฟฯ ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้ ขณะเดียวกกัน
ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบข้อมูลเดินรถก่อนวางแผนการเดินทางผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของ รฟท. และตรวจสอบเวลา–ตำแหน่งขบวนรถแบบเรียลไทม์ได้ที่ https://ttsview.railway.co.th/v3/floodingNST/หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร.1690 ตลอด 24 ชั่วโมง