ยอด ปชช.เข้ากราบพระบรมศพ"พระพันปีหลวง"จากวันแรกถึงวันนี้ 259,471 คน

นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วานนี้ (9 ธ.ค.) ประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง รวมจำนวน 6,868 คน ส่งผลให้ยอดรวมสะสมตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค. 68 ถึงวันที่ 9 ธ.ค. 68 จำนวนทั้งสิ้น 259,471 คน ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
กรุงเทพมหานครได้บูรณาการทุกภาคส่วน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ ให้การดูแลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ ทั้งการจราจร การแพทย์ฉุกเฉิน การรักษาความสะอาด ความปลอดภัย การจัดเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำจุดบริการ จุดพักคอย และเส้นทางเข้า–ออกอย่างเป็นระบบ รวมถึงเปิดให้บริการสายด่วน 1818 โทรฟรี เพื่อให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่ประชาชนเกี่ยวกับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ทั้งเรื่องเส้นทาง ช่วงเวลาเข้ากราบ และการร่วมบริจาคสิ่งของหรืออาหาร พร้อมทั้งจัดบริการอาหาร น้ำดื่ม ห้องสุขา รถวีลแชร์ รถกอล์ฟสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ตลอดจนบริการยืม–คืนเครื่องแต่งกายสุภาพสำหรับผู้ที่แต่งกายไม่ครบถ้วนตามระเบียบ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
สำหรับช่วงเวลาที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ มี 4 ช่วง ได้แก่
ช่วงที่ 1 เวลา 08.00 – 10.45 น.
ช่วงที่ 2 เวลา 12.00 – 16.45 น.
ช่วงที่ 3 เวลา 17.45 – 18.30 น.
ช่วงที่ 4 เวลา 19.45 – 21.00 น.