สปสช.ขยายเวลา“ยื่นแบบรายการฯ – ส่งเงินสมทบ” ช่วยเหลือนายจ้าง-ผู้ประกันตนในพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้

ที่ประชุม ครม.วานนี้ (9 ธ.ค.) มีมติเห็นชอบหลักการร่างประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 ในพื้นที่ประสบอุทกภัย 9 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนายจ้างและผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ
โดยกำหนดขยายเวลายื่นแบบรายการฯ และนำส่งเงินสมทบออกไปเป็นระยะเวลา 6 เดือน จากเดิมที่ต้องดำเนินการภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว้ ครอบคลุมงวดเดือน พ.ย. 68 – เม.ย.69 เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 16 ธ.ค. 68 เป็นต้นไป