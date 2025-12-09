ข่าวจริง! กกล.บูรพา ตรวจพบทหารกัมพูชาวางทุ่นระเบิดใหม่ ชนิด PMN-2

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง กองกำลังบูรพาตรวจพบทหารกัมพูชาวางทุ่นระเบิดใหม่ ชนิด PMN-2 เพื่อป้องกันการบุกของทหารไทยนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย กองทัพภาคที่ 1 ยืนยันว่า เป็นข้อมูลจริง
กองทัพภาคที่ 1 ยืนยันว่า การปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ชายแดน จ.สระแก้ว เป็นการดำเนินการตอบโต้ตามกฎการใช้กำลัง เพื่อปกป้องความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของทหารและประชาชน ทั้งนี้ ได้ตรวจพบทุ่นระเบิดใหม่ ชนิด PMN-2 ซึ่งฝ่ายกัมพูชาเตรียมการนำมาใช้ในพื้นที่
