จีนร้องกัมพูชา-ไทยยับยั้งชั่งใจ ไม่ให้สถานการณ์ชายแดนทวีความรุนแรง

นายกัว เจียคุน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีน กล่าวว่า จีนเรียกร้องกัมพูชาและไทยใช้ความยับยั้งชั่งใจ และป้องกันไม่ให้สถานการณ์บริเวณชายแดนทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
นายกัวกล่าวถ้อยคำข้างต้น หลังจากเกิดความขัดแย้งบริเวณชายแดนกัมพูชา-ไทยในช่วงไม่นานนี้ โดยสำทับว่า จีนในฐานะมิตรและเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดของทั้งกัมพูชาและไทยนั้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถพบกันครึ่งทาง
ทั้งนี้ จีนจะยังคงดำเนินบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในวิถีทางของจีน เพื่อช่วยบรรเทาความตึงเครียดและสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
