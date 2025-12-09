xs
จีนร้องกัมพูชา-ไทยยับยั้งชั่งใจ ไม่ให้สถานการณ์ชายแดนทวีความรุนแรง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายกัว เจียคุน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีน กล่าวว่า จีนเรียกร้องกัมพูชาและไทยใช้ความยับยั้งชั่งใจ และป้องกันไม่ให้สถานการณ์บริเวณชายแดนทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

นายกัวกล่าวถ้อยคำข้างต้น หลังจากเกิดความขัดแย้งบริเวณชายแดนกัมพูชา-ไทยในช่วงไม่นานนี้ โดยสำทับว่า จีนในฐานะมิตรและเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดของทั้งกัมพูชาและไทยนั้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถพบกันครึ่งทาง

ทั้งนี้ จีนจะยังคงดำเนินบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในวิถีทางของจีน เพื่อช่วยบรรเทาความตึงเครียดและสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น