"อนุทิน" เผยผลประชุมพรรคร่วม รบ.พร้อมหนุนการแก้ไข รธน.วาระ 2 ตาม MOA

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) เปิดเผยผลการประชุมพรรคร่วมรัฐบาลวันนี้ (9 ธ.ค.) ว่า วันนี้ได้ประชุมเกี่ยวกับท่าทีของพรรคร่วม ที่เกี่ยวกับการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระสอง ซึ่งท่าทีของพรรคร่วมรัฐบาลจะสนับสนุนรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลง (MOA)
ส่วนนายกรัฐมนตรีจะยุบสภาฯ ช่วงเวลาไหนนั้น นายอนุทิน กล่าวว่า เตรียมพร้อม แต่จริงๆวันนี้ไม่ต้องมาคุยเรื่องการยุบสภากันแล้ว เพราะใกล้เดือนมกราคมไปทุกที ถ้าถามช่วงเดือนกันยายนหรือตุลาคม อาจจะมีผลอะไรบ้าง ซึ่งตนคิดว่าเตรียมพร้อมเรื่องการเลือกตั้งไว้ดีที่สุด
