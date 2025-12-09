ครม.ไฟเขียวงบฯ รายจ่ายปี 69 สำรองจ่ายกรณีอุทกภัยทั้งประเทศกว่า 1 หมื่น ล.

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย มีข้อสั่งการในที่ประชุม ครม. เรื่องการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภาคใต้ หลังจากที่ได้มีการปรับลดขั้นตอน ปรับลดเอกสาร และเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนทางออนไลน์ไปแล้ว การจ่ายเงินให้ถึงมือประชาชนก็ควรจะรวดเร็วขึ้น แต่ทราบว่าตอนนี้ ระบบยังมีปัญหาอยู่ ทำให้การจ่ายเงินยังล่าช้า ขอให้ทาง ปภ. และจังหวัด เร่งแก้ปัญหา และโอนเงินให้กับประชาชนให้เสร็จโดยเร็วที่สุด
นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ขอสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน วงเงิน 10,405,769,100 บาท สำหรับกรณีอุทกภัยทั้งประเทศ ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์อุดหนุนทุกหลังคาเรือนที่ประสบอุทกภัย 9,000 บาท และจ่ายแบบขั้นบันไดกรณีท่วมเกิน 30 วัน 5,000 บาท เกิน 60 วัน 10,000 บาท เกิน 90 วัน 15,000 บาท และเกิน 120 วัน 20,000 บาท เพิ่มเติม อีกทั้ง มีมติเห็นชอบขอปรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอุดหนุนผู้ประสบอุทกภัย จากเดิมที่ต้องได้รับการรับรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจากผู้นำชุมชน กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ในกรณีที่ไม่ได้มีการรับรองให้ทำประชาคม เพื่อเป็นการรับรองทดแทนนั้น ให้เปลี่ยนเป็นต้องได้รับการรับรองว่าเป็นผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จากผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คนใดคนหนึ่ง โดยตัดการทำประชาคมออก เนื่องจากการเยียวยาในรอบที่ผ่านมา การทำประชาคมในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติ ถือว่ามีความยุ่งยากกับประชาชน
