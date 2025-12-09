xs
หุ้นไทยปิดตลาดวันนี้ +8.48 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 25,889.49 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (9 ธ.ค.) ดัชนี set index ปิดตลาดภาคบ่ายที่ระดับ 1,269.87 จุด ปรับขึ้น 8.48 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.67 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 25,889.49 ล้านบาท