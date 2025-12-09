ศกพ.เผยภาพรวมฝุ่น PM2.5 ในประเทศเริ่มสูงบางพื้นที่ เกินค่ามาตรฐานหลายจังหวัด

ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) กรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศประจำวันนี้ (9 ธ.ค.) ว่า ภาพรวมปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ในประเทศ เริ่มขยับสูงขึ้นในบางพื้นที่ โดยพบเกินค่ามาตรฐานใน (สีส้ม) บางจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นครพนม กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และยโสธร ส่วนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง พบเกินค่ามาตรฐานที่ จ.สุโขทัย ขณะที่พื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบเกินค่ามาตรฐาน 2 แห่ง
ทั้งนี้ ภาคเหนือ ตรวจวัดได้ 5.0–44.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15.0–43.0 มคก./ลบ.ม. ภาคกลางและภาคตะวันตก 20.6-33.0 มคก./ลบ.ม. ภาคตะวันออก 13.4-31.2 มคก./ลบ.ม. ภาคใต้ 8.9-18.0 มคก./ลบ.ม. กทม.และปริมณฑล 17.5-38.6 มคก./ลบ.ม.
