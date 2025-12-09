xs
ราคาทองครั้งที่ 12 ปรับขึ้น 100 บ. ทองรูปพรรณขายออก 64,100 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 09 ธันวาคม 2568 เวลา 16:09 น. (ครั้งที่ 12) ราคาปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 63,300.00 บาท รับซื้อ 63,200.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 64,100.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 61,928.60 บาท